В Забайкалье экс-гендиректора АО "Водоканал-Чита" осудили за взятки

Андрея Ядрищенского приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Бывшего генерального директора акционерного общества "Водоканал-Чита" Андрея Ядрищенского приговорили к 8,5 года колонии за получение взятки на сумму 4,3 млн рублей. Также приговор был вынесен взяткодателю, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

"В Забайкальском крае бывший генеральный директор муниципального предприятия и представитель коммерческой фирмы признаны виновными во взяточничестве. <…> Приговором суда бывшему гендиректору назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 42,5 млн рублей. Представителю коммерческой фирмы назначено наказание в виде 8,3 лет лишения свободы со штрафом в размере 21,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что Ядрищенский получил от представителя одной из коммерческих фирм взятку в сумме около 4,3 млн рублей за общее покровительство, а также помощь в заключении договоров на поставку канализационно-насосного оборудования и комплектующих к нему. Для конспирации работник коммерческой фирмы оформил на свое имя банковскую карту, которую передал в пользование гендиректору "Водоканала", и систематически переводил деньги на счет карты.

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Забайкальскому краю. В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество Ядрищенского: квартиру, земельный участок, дом, автомобили и денежные средства на общую сумму более 83 млн рублей, а также на автомобили и деньги представителя коммерческой организации на общую сумму более 17 млн рублей.

"Водоканал-Чита" занимается управлением водоснабжения и водоотведения в городе. Ядрищенский работал гендиректором предприятия с 2005 года. По данным сайта партии "Единая Россия", с 2009 по 2024 год он был депутатом Читинской городской думы, где занимал должности руководителя фракции партии и первого заместителя председателя. Ядрищенский был задержан 9 декабря 2024 года, по его месту жительства и в рабочем кабинете были проведены обыски.