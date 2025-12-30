Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за финансовую помощь Украине

Его приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил длительный срок лишения свободы жителю Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене из-за финансовой помощи Украине. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - проинформировали в прокуратуре. Его приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Комсомольчанин с антироссийскими взглядами перечислил деньги на расчетный счет, который увидел в социальных сетях в публикации с призывами к оказанию финансовой помощи Украине. Деньги, как сообщалось, предназначались для приобретения и передачи государству оружия и боеприпасов.