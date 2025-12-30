В Кузбассе почти 2 тыс. человек остались без теплоснабжения

Причиной стала авария на трубопроводе

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Авария на трубопроводе привела к отключению теплоснабжения в поселке Краснобродский Прокопьевского района Кемеровской области, сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

"30 декабря 2025 года в 08:20 (04:20 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в пгт. Краснобродский. Проводятся работы по замене трубопровода тепловой сети диаметром 273 мм. Под отключение попадают 21 МКД (1 876 человек из них 182 ребенка), 3 социально значимых объекта: Центр развития творчества детей и юношества, больница - дневной стационар, социальная защита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает бригада компании "Энергоресурс". Устранить последствия аварии планируется в течение дня.