Мать из Иркутска, обвиняемая в убийстве двоих детей, признала свою вину

Женщина раскаялась в произошедшем, сообщили в СУ СК РФ по региону

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве двух своих детей, признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Читайте также Семья на учете не состояла. Что известно об убийстве дошкольников в Иркутске

"На допросе ее следователь спрашивал - вы вину признаете? Она отвечает - да. В содеянном раскаиваетесь? Да", - сообщили в ведомстве, добавив, что ей уже предъявлено обвинение.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что семья была полная, на учете не состояла и считалась благополучной.