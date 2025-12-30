Мать из Иркутска, обвиняемая в убийстве двоих детей, признала свою вину
Редакция сайта ТАСС
04:28
ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Жительница Иркутска, обвиняемая в убийстве двух своих детей, признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
"На допросе ее следователь спрашивал - вы вину признаете? Она отвечает - да. В содеянном раскаиваетесь? Да", - сообщили в ведомстве, добавив, что ей уже предъявлено обвинение.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что семья была полная, на учете не состояла и считалась благополучной.