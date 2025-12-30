В Ивановской области восемь человек осудили за браконьерство и вымогательство

Их приговорили к срокам от 3 до 17 лет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Преступная группа из восьми человек приговорена к лишению свободы на сроки от 3 до 17 лет за незаконную вырубку леса в Ивановской области, вымогательство, оборот оружия и взрывчатых веществ, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил организатора и участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 3 до 17 лет. Отбывать наказание руководитель преступного сообщества и участники будут в исправительных колониях строгого и общего режимов. В качестве дополнительных наказаний суд назначил нескольким осужденным ограничение свободы на срок 1 год и каждому участнику преступного сообщества штраф в размерах от 300 тыс. рублей до 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по чч. 1-3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений), пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Судом установлено, что 50-летний житель Ивановского района создал преступное сообщество для незаконных рубок леса. Для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с вымогательством, к участию он привлек семь местных жителей. Была создана коммерческая организация, с которой комитет Ивановской области по лесному хозяйству заключил договор аренды лесных участков в Заволжском и Кинешемском муниципальных районах. Под видом рубки древесины фактически осуществлялась заготовка сосны, ели и березы сверх установленной нормы. Лесному фонду причинен ущерб более 30 млн рублей.

Также преступная группа, угрожая насилием, вымогала деньги у руководителей организаций, осуществлявших деятельность по заготовке древесины и пассажирским перевозкам. Общая сумма незаконных требований превысила 29 млн рублей. "Для осуществления преступной деятельности членами преступного сообщества незаконно приобретено и хранилось 5 автоматов (4 АК-47 и 1 АКМ), самодельный пистолет под стрельбу патронами калибра 9 мм, 5 прикладов и 10 дополнительных магазинов к ним, 8 ручных гранат и 4 противотанковых, 6 боевых взрывателей, 669 патронов к различным видам огнестрельного оружия", - добавили в пресс-службе.