В горах Кабардино-Балкарии объявили лавинную опасность

Специалисты рекомендовали не находиться в опасной зоне и соблюдать меры безопасности

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Угроза схода лавин прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии (КБР) выше 2,5 тыс. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 мск 30 декабря до 18:00 31 декабря в горах Кабардино-Балкарии выше 2,5 тыс. метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют не находиться в опасной зоне и соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах.