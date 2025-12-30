На трассе под Калининградом в ДТП пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. На автотрассе Калининград - Балтийск шесть человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы в результате дорожной аварии. Об этом говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

"По оперативной информации, сегодня в районе 10:20 (11:20 мск) на 36-м километре автодороги Калининград - Балтийск водитель, управляя автомобилем Toyota, при движении со стороны города Балтийска в направлении Калининграда выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Honda. Предварительно, в результате дорожного происшествия телесные повреждения получили шесть пассажиров автомобиля Honda, в том числе двое несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники региональной Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.