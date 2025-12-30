В Прикамье лидера этнической диаспоры лишили гражданства РФ

Уроженца Центрально-Азиатского региона выдворили из России

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

ПЕРМЬ, 30 декабря. /ТАСС/. В Пермском крае одного из лидеров этнической диаспоры лишили гражданства РФ и выдворили из страны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

За совершение действий, которые создают "угрозу национальной безопасности" России, было прекращено гражданство РФ "одному из лидеров этнической диаспоры Пермского края". Уроженец Центрально-Азиатского региона был выдворен за пределы РФ "с закрытием въезда в страну сроком на 50 лет", сообщили в управлении ФСБ.