В Твери мошенники вынудили девушку поджечь новогоднюю ель

Решается вопрос об избрании против жительницы меры пресечения

ТВЕРЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 18-летнюю жительницу Твери, которая под влиянием мошенников подожгла новогоднюю елку на Советской площади. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 18-летняя тверичанка попала под влияние телефонных мошенников еще в начале ноября. В течение нескольких недель она общалась с неизвестными. Они представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа, банковскими служащими. Сложная цепочка диалогов закончилась указанием "проверить систему автоматического пожаротушения", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, действуя под диктовку аферистов, девушка подожгла новогоднюю конструкцию на Советской площади и попыталась скрыться. Возгорание своевременно обнаружила охрана администрации, которая самостоятельно его потушила.

"Подозреваемую доставили в отдел. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении фигурантки меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.