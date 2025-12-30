В Петербурге арестовали главу муниципалитета по делу об убийствах

Вадим Сагалаев вину не признал и в суде попросил о домашнем аресте

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу главу петербургского муниципального образования Дачное Вадима Сагалаева по обвинению в совершении тройного убийства и покушения на еще одно убийство в 2003 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Сагалаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 3 ст. 30, п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в редакции Федерального закона от 13.06.1996 №63-ФЗ. Срок меры - 28 февраля", - говорится в сообщении.

Своей вины Сагалаев не признал и в суде попросил о домашнем аресте. О задержании депутата, его заместителя Игоря Заболотного и еще одного фигуранта уголовного дела сообщалось накануне.

В чем обвиняют Сагалаева

Как полагает следствие, не позднее июня 2003 года Сагалаев вместе со своим знакомым Фоминым (Мусейибовым) создали и возглавили устойчивую организованную группу для совершения особо тяжких насильственных преступлений. В состав группы, помимо лидеров, вошли еще не менее четырех человек.

В июне 2003 года у Сагалаев и Заболотный из личной неприязни к потерпевшему, возникшей на почве перераспределения акций коммерческих предприятий - ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ" и ЗАО "Сайнтек" - организовали убийство самого мужчины, его жены и охранника в доме на проспекте Стачек. После преступления один из исполнителей получил вознаграждение в размере $10 тыс., а уже в январе 2004 года супруга Сагалаева через нотариально удостоверенные договоры купли-продажи получила в собственность 364 обыкновенные именные акции ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ" и 188 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Сайнтек" за $50 тыс.

Кроме того, Сагалаев, по версии следствия, в составе организованной группы совершил покушение на убийство еще одного коммерсанта в октябре 2003 года. Один из участников группы прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю потерпевшего у дома на Смольном проспекте. Преступный умысел злоумышленники не довели до конца, так как их действия попали в поле зрения очевидцев. В связи с этим фигуранты скрылись с места преступления и не привели взрывное устройство в действие дистанционно, впоследствии его обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Один из предполагаемых исполнителей последнего преступления, Юрий Васильев (Зайцев), ранее был заключен под стражу - об избрании ему меры пресечения стало известно 25 декабря. Еще один соучастник, по данным СК, находится в международном розыске.