В Саратове завели дело из-за махинаций на территории бывшего аэропорта

Ущерб бюджету оценили в 68 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями при реализации проекта по комплексному развитию территории бывшего аэропорта Саратов-Центральный. Ущерб бюджету региона оценивается в 68 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Как установили в надзорном органе, в ноябре 2022 года саратовское госучреждение "Управление капитального строительства" заключило с учреждением "Роскапстрой" как с единственным поставщиком контракт. Подрядчик должен был построить и ввести в эксплуатацию магистральные инженерные сети водоотведения на территории бывшего аэропорта. По информации прокуратуры, заказчик, выбрав подрядчика таким способом, создал необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности конкретному хозяйствующему субъекту. Кроме того, несмотря на установленное требование о самостоятельном исполнении генподрядчиком своих обязательств в размере не менее 25% от цены контракта, работы в полном объеме выполнялись силами субподрядной организацией - проектировщиком объекта.

"Указанными действиями Саратовской области причинен ущерб в размере не менее 68 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Ранее правительство области приняло решение о создании на месте бывшего аэропорта нового жилого микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Ожидается, что численность населения на территории превысит 27 тыс. человек. Для жителей в новом микрорайоне планируется построить девять детских садов и три школы. Кроме того, там создадут две детские и две взрослые поликлиники.