Арестованному в Польше археологу Бутягину передадут посылку

В ней будут часы, шахматы и одежда

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Посылка с часами, шахматами и одеждой для арестованного археолога Александра Бутягина доставлена в Польшу, и вскоре должна быть передана ему, сообщается в письме адвоката, опубликованном его близкими в Telegram-канале.

"[30 декабря] один из сотрудников нашей юридической фирмы передаст в следственный изолятор для Александра посылку с одеждой, обувью, шахматами и наручными часами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посылка поступила 29 декабря.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.