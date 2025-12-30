Адвокат посетил арестованного в Польше археолога Бутягина

Заседание суда по обжалованию ареста пока не назначено, но ожидается в начале января

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Адвокат посетил археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, сообщается в письме юриста, опубликованном близкими Бутягина в Telegram-канале.

"Посетили Александра в следственном изоляторе. Он чувствует себя стабильно хорошо, находится в хорошей физической форме и в хорошем настроении. У него сохраняются хорошие отношения с сокамерниками", - говорится в сообщении.

Добавляется, что заседание суда по обжалованию ареста пока не назначено, но ожидается оно в начале января. Завершается перевод документов на польский язык, а также оформление съемной квартиры - все документы будут предоставлены суду, и, как ранее сообщалось, близкие Бутягина надеются, что это поможет перевести его под домашний арест.

"Сегодня мы также разговаривали с прокурором по поводу запроса об экстрадиции. В настоящее время запрос передан прокурором переводчику. Как только перевод будет готов и возвращен, прокурор предоставит нам документ для ознакомления", - уточнил адвокат.

Также в Telegram-канале сообщается, что у Бутягина нет права на телефонный звонок, а передавать письма сложно, пока представители консульства на новогодних каникулах.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.