В Самарской области госпитализировали пять человек после ДТП

Столкнулись два автомобиля

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Водители двух легковых автомобилей, а также три пассажира, в числе которых подросток, госпитализированы после ДТП в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

ДТП произошло в Кошкинском районе на автодороге Сергиевск - Челно Вершины - Кошки. На перекрестке столкнулись два автомобиля Lada Priora. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при выполнении поворота.

"По данным Госавтоинспекции, в больницу доставлены оба водителя и пассажиры: женщины 1995 и 1989 годов рождения, а также подросток 2010 года рождения", - сообщили в полиции.