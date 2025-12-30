Статья

Двое пострадавших и повреждение на станции. Последствия атаки БПЛА на Краснодар

Также повреждения получили два частных дома

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

Последствия атаки

В результате атаки беспилотников в Краснодаре повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

Кроме того, падение обломков БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе "ЗИП".

На местах падений фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы.

Три поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции Краснодар-Сортировочный.

Время задержек составляет до одного часа.

Пострадавшие

Мужчин госпитализировали с осколочными ранениями.

Работа аэропорта