Двое пострадавших и повреждение на станции. Последствия атаки БПЛА на Краснодар
Редакция сайта ТАСС
11:07
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Также повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия атаки
- В результате атаки беспилотников в Краснодаре повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.
- Кроме того, падение обломков БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе "ЗИП".
- На местах падений фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы.
- Три поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции Краснодар-Сортировочный.
- Время задержек составляет до одного часа.
Пострадавшие
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар.
- Мужчин госпитализировали с осколочными ранениями.
Работа аэропорта
- В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Позже их сняли.