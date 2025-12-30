ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Двое пострадавших и повреждение на станции. Последствия атаки БПЛА на Краснодар

Также повреждения получили два частных дома
11:07
© Валерий Шарифулин/ ТАСС. архив

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия атаки

  • В результате атаки беспилотников в Краснодаре повреждения получили два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.
  • Кроме того, падение обломков БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе "ЗИП".
  • На местах падений фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы.
  • Три поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции Краснодар-Сортировочный.
  • Время задержек составляет до одного часа.

Пострадавшие

  • Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар.
  • Мужчин госпитализировали с осколочными ранениями.

Работа аэропорта

  • В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
  • Позже их сняли.
 
