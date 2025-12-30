В Черниговской области впервые объявили обязательную эвакуацию

Эвакуацию планируют завершить через 30 дней, отметил глава областной администрации Вячеслав Чаус

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Обязательная эвакуация впервые объявлена в 14 населенных пунктах Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Ранее обязательная эвакуация в регионе не объявлялась, призывы властей о выезде носили рекомендательный характер. "На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах", - написал Чаус в своем Telegram-канале.

По его словам, эвакуацию планируют завершить через 30 дней. "Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные. <...> Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт", - добавил Чаус.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. В декабре Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что украинские власти за полгода эвакуировали почти 147 тыс. человек из Днепропетровской, Сумской, Харьковской, а также из подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.