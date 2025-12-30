Свердловского экс-вице-губернатора перевели под домашний арест

Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве

Олег Чемезов © Донат Сорокин/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия изменил меру пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову с содержания под стражей на домашний арест по делу о мошенничестве.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении Чемезова на домашний арест. Освободить Чемезова из-под стражи в зале суда", - сказала судья.

Накануне со ссылкой на адвоката Николая Бердникова сообщалось, что ходатайство следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест обусловлено результатами медицинского освидетельствования Чемезова, проведенного по инициативе защитников обвиняемого. Освидетельствование подтвердило у него наличие тяжелого заболевания.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. 29 сентября он был вызван на допрос, после чего его задержали.

Кроме того, Чемезов привлекался в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе третьих лиц по этому иску также была его бывшая жена Ирина Чемезова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве.