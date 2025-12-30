В Петербурге вынесли приговор обманывавшим россиян "экстрасенсам"

Ущерб составил около 3,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам лишения свободы четырех участников преступной группы, выдававших себя за экстрасенсов и похитивших под этим предлогом крупные суммы денег у жителей нескольких городов России. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"В суде установлено, что в период с августа 2012 года по ноябрь 2017-го подсудимые, действуя от имени "Центра парапсихологии имени Андрея Владимировича Ясного", разработали преступный план хищения имущества граждан, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах <...>. Представляясь по телефону ясновидящими, экстрасенсами и биоэнергопрактиками, сообщники завладевали денежными средствами потерпевших, убеждая их в решении всех проблем путем проведения дистанционным способом по телефону специальных сеансов", - говорится в сообщении.

Для привлечения клиентов фигуранты разместили рекламу на радио, для принятия звонков арендовали офисное помещение, а также разработали памятки, инструкции и сценарии общения с клиентами. От действий соучастников пострадали пятеро человек - жители Москвы, Перми, Кирова, Красноярска и Ставрополя. Причиненный им ущерб составил около 3,5 млн рублей.

Всех фигурантов суд признал виновными в мошенничестве. Вадим Бочаров и Оксана Карпинович приговорены к четырем годам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей каждому, Артем Слесарев - к двум годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей. Константину Калинину суд назначил условное наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного преступлением ущерба.