В Одесской области повреждена портовая инфраструктура после ночных взрывов

По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, повреждения получили объекты в портах Южный и Черноморск

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов в регионе. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его данным, повреждены объекты в портах Южный и Черноморск.

Информацию о повреждении портовых объектов также подтвердил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Кипер. Он отметил, что повреждения зафиксированы также в промышленной инфраструктуре региона.

В ночь на вторник в Одесской области звучали сирены воздушной тревоги, в городе прогремели взрывы.