ТАСС: проректора СПбГУП отпустили после допроса по делу о хищениях

В уголовном деле идет речь о хищении субсидий Минтруда и Минобрнауки России в размере не менее 26,9 млн рублей, выделенных университету в 2021-2025 годах на проведение научно-исследовательских работ и подготовку аналитических отчетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи отпустили после допроса под обязательства о явке первого проректора и главного бухгалтера Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), которые ранее были задержаны по уголовному делу о хищении более 20 млн рублей государственных субсидий. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"26 декабря после допроса первый проректор вуза Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич были отпущены под обязательства о явке. Обвинения обеим не предъявлялись", - рассказал собеседник агентства.

О задержании Пасешниковой и Шаркевич сообщалось 26 декабря. За день до этого стало известно о проведении обысков в вузе.

По информации собеседника ТАСС, в уголовном деле идет речь о хищении субсидий Минтруда и Минобрнауки России в размере не менее 26,9 млн рублей, выделенных университету в 2021-2025 годах на проведение научно-исследовательских работ и подготовку аналитических отчетов. Лица из числа сотрудников и руководителей вуза, по версии следствия, предоставили министерствам заведомо ложные данные об оригинальности, научной ценности работ и необходимых на них трудозатратах. В итоге учебное заведение получило на указанные цели сумму, значительно превышавшую реальную стоимость исследований, на чем злоумышленники лично обогатились.

Ранее в октябре арбитражный суд по иску Генпрокуратуры изъял здания университета у его учредителя, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в пользу государства. Как установил суд, объекты недвижимости были в советский период безвозмездно переданы профсоюзам из госфонда и построены с нуля за счет государственного же финансирования, а в 1990-2000-е годы уже современные российские профсоюзы незаконно оформили на них право собственности.

В начале декабря решение вступило в силу, а принятые в рамках процесса обеспечительные меры были отменены, включая отстранение от должности ректора вуза Александра Запесоцкого и назначение вместо него врио, директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Как уточняли ТАСС в пресс-службе вуза, полномочия Запесоцкого в настоящее время формально восстановлены, однако сам он находится на лечении, поэтому обязанности руководителя в его отсутствие исполняет первый проректор Пасешникова.