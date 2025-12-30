Задержанный за подготовку теракта в Адыгее должен был поджечь елку в школе

Мужчина рассказал, что куратор связался с ним в Telegram

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в Адыгее за подготовку теракта, должен был поджечь елку в одной из школ. Об этом он сообщил после задержания, видео которого распространила ФСБ России.

"Приехал сюда в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить "коктейли", чтобы елку поджечь. И потом из города уехать", - сказал он.

Как сообщили в ФСБ, на стадии приготовления в Адыгее пресечен теракт в отношении учащихся одной из школ. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии - сторонник запрещенной в России международной террористической организации. В его автомобиле, припаркованном около школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (2 тактических ножа) и флаг террористической организации. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).