В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП

Есть пострадавшие, среди них несовершеннолетний

Редакция сайта ТАСС

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в ДТП в Уфе, есть пострадавшие, среди них несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Нефаз", следовавшего по маршруту №74, и автомобиля марки Volkswagen Tiguan. В результате аварии имеются пострадавшие, в том числе несовершеннолетний, они доставлены в медицинские организации", - сказано в сообщении.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств аварии, принятие окончательного процессуального решения, а также проверит исполнение требований при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспорта, добавили в пресс-службе.