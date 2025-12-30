В британской больнице выходец из Афганистана ранил ломом пять человек

По данным правоохранительных органов, 20-летний мужчина обратился в больницу, однако когда ему отказали в приеме у врача и попросили покинуть лечебное учреждение из-за его взвинченного состояния

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в больнице на северо-западе Англии после того, как вооруженный ломом выходец из Афганистана напал на людей в приемном отделении. Об этом говорится в заявлении полиции графства Мерсисайд.

Инцидент произошел в городке Ньютон-ле-Уиллоуз. По данным правоохранительных органов, 20-летний мужчина обратился в больницу, однако когда ему отказали в приеме у врача и попросили покинуть лечебное учреждение из-за его взвинченного состояния, он разгромил стойку регистрации и напал на находившихся поблизости людей.

"Мужчина, уроженец Афганистана, был арестован по подозрению в пяти случаях причинения тяжких телесных повреждений, участии в драке и вандализме. Он был доставлен в полицейский участок в Мерсисайде и остается под стражей", - отмечается в сообщении полиции. Пострадавшим оказывается помощь в больнице, угрозы их жизням нет.