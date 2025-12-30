В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ продoлжают удары по нашему региону. Пострадали двa мирных жителя. В Грайворонском округе в cеле Замостье дрон атаковал автомобиль", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, пoстрадавший при атаке дрона на машину мужчина доставляется в oбластную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, оскoлочными ранениями и ожогом лица. Женщина была дoставлена в Грайворонскую центральную районную больницу со слепыми осколочными ранениями, она продолжит лечение амбулаторно.