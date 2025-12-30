В двух районах Воронежской области отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы атаки БПЛА отменили на территории Россошанского и Бутурлиновского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Россошанском и Бутурлиновском районах! Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в своем Telegram-канале.