В двух районах Воронежской области отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:31
ВОРОНЕЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы атаки БПЛА отменили на территории Россошанского и Бутурлиновского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Россошанском и Бутурлиновском районах! Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в своем Telegram-канале.