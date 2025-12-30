Для 70% обесточенных жителей Подмосковья возобновили подачу электроэнергии

Как сообщили в ПАО "Россети Московский регион", на время восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение порядка 70% ранее обесточенных потребителей на юго-востоке Подмосковья восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

"Специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение порядка 70% потребителей на юго-востоке Подмосковья, обесточенных накануне вечером в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение 1,5 часа удалось вернуть электричество более трети потребителей. По его словам, работы будут непрерывно продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

"В ходе дополнительного осмотра на подстанции обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания. Для скорейшего возобновления подачи электроэнергии оставшимся потребителям на юго-восток Подмосковья направлены дополнительные резервные источники электроснабжения (РИСЭ). В данный момент в восстановлении электроснабжения уже задействованы 75 РИСЭ", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что на время восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.

"Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону +7 (800) 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов - 220)", - напомнили в компании.