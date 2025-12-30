На сети в Раменском подали напряжение

Для оперативного решения проблемы в муниципальном округе организовали оперативный штаб

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Напряжение на сети в подмосковном Раменском подано, профильные службы делают все для восстановления штатного электроснабжения. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, под его руководством организован оперативный штаб.

"В настоящий момент напряжение на сети подано. Профильные специалисты ведут работы по перераспределению нагрузок для стабилизации системы. <...> Профильные службы делают все возможное, чтобы завершить процесс в кратчайшие сроки. Для оперативного решения проблемы под моим руководством организован штаб", - написал он.

Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион", что электроснабжение порядка 70% ранее обесточенных потребителей на юго-востоке Подмосковья восстановлено.

По данным пресс-службы ПАО "Россети Московский регион", ранее озвученным ТАСС, в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение, в том числе в Раменском.