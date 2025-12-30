В Перу из-за столкновения двух поездов погиб машинист

Пострадали более 30 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов, перевозивших туристов, на маршруте, соединяющем поселок Ольянтайтамбо и древний город инков Мачу-Пикчу. Как сообщил телеканал Peru TV, машинист одного из поездов погиб.

Среди пострадавших есть иностранные туристы. Список путешественников, получивших травмы, пока не опубликован.

Столкнувшиеся поезда принадлежат компаниями PeruRail и Inka Trail. Как сообщила в X PeruRail, всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Причины происшествия пока не установлены.