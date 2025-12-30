В Подольске произошла стрельба

За медицинской помощью никто не обращался

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Стрельба между двумя группами граждан произошла в Подольске из-за переросшей в потасовку ссоры, за медицинской помощью никто не обращался. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по г. о. Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице мкрн. Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом", - говорится в сообщении.

В главке уточнили, что за медицинской помощью никто не обращался. Полиция установила участников инцидента, они доставлены в территориальный отдел.