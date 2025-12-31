В Туапсе на территории НПЗ потушили пожар на площади 300 кв. м

Устранили также возгорание на одном из причалов

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади в 300 кв. м был потушен на территории НПЗ в Туапсе, к работам привлекались 64 человека и 16 единиц техники. Также было оперативно ликвидировано возгорание на одном из причалов/

Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

"На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили - на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.