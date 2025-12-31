В части Одессы после ночных взрывов пропало электроснабжение

У некоторых жителей также отсутствуют вода и тепло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует в части Одессы на юге Украины в результате ночных взрывов в городе, у некоторых абонентов также нет воды и тепла. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"В части города сейчас отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения", - написал он в Telegram-канале.

Ночью местные СМИ также сообщали, что после взрывов в Одессе начался сильный пожар.

В ночь на 31 декабря в Одесском регионе объявлялась воздушная тревога, в городе произошли взрывы.