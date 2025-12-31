В Мордовии при пожаре погибли женщина и двое детей

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в доме многодетной семьи в городе Ковылкино Республики Мордовия, в результате погибли мать и двое детей. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Страшная трагедия в Ковылкино. Рано утром в одном из домов начался пожар, вся семья - мама и трое несовершеннолетних детей, были дома. Погибли двое малышей - пять месяцев, один год восемь месяцев - и мама… Старшая дочка смогла самостоятельно выбраться из горящего здания, сейчас она в больнице - ее жизни ничего не угрожает", - написал он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По словам главы республики, оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Он принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.