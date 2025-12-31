На левом берегу Киева пятые сутки продолжаются аварийные отключения света

На правом берегу украинской столицы применяются стабилизационные ограничения электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пятые сутки подряд продолжают действовать аварийные отключения света на левом берегу Киева из-за серьезных повреждений в энергосистеме украинской столицы. Это следует из оповещения компании "ДТЭК Киевские электросети".

На сайте энергетической компании отмечается, что на правом берегу по-прежнему применяются стабилизационные отключения. Левобережье в Киеве включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы. Точные сроки подачи электричества для этих районов в ДТЭК не называют.

Сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве с 27 декабря. В ночь на 27 декабря в столичном регионе объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов. Утром украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области. Позже там ввели аварийные отключения электричества, а городские власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Киеве обесточены около 600 тыс. абонентов.