Напавшую на проводников рейса Астана - Новосибирск осудили на четыре года

Также ей предстоит лечение от наркомании

АСТАНА, 31 декабря. /Корр. ТАСС /. Суд Астаны приговорил пассажирку, напавшую на проводников самолета, совершавшего рейс Астана - Новосибирск, к четырем годам ограничения свободы. Также женщине назначили лечение от наркомании.

"Учитывая отсутствие судимости у гражданки И то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, отсутствие крупного или особого ущерба, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил <...> наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", - говорится в сообщении суда Астаны. Назначены "принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании", отметили в суде.

21 октября авиакомпания Qazaq Air сообщила, что при выполнении авиарейса Астана - Новосибирск пассажирка, в состоянии алкогольного опьянения из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков совершила нападение на бортпроводников. По прибытии самолета в Новосибирск, она была передана в правоохранительные органы для принятия мер.