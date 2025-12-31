В Одесской области после ночных взрывов повреждены два объекта энергетики

Их ремонт потребует делительного времени

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Два объекта энергетики повреждены в Одесском регионе в результате ночных взрывов. Об этом сообщила компания "ДТЭК Одесские электросети".

Как заявляется на сайте компании, повреждения объектов значительные, их ремонт потребует делительного времени. Отмечается, что сейчас энергетики пытаются восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить подачу воды и тепла в дома. Где именно находятся поврежденные объекты, в ДТЭК не уточняют.

В ночь на среду в Одесском регионе объявлялась воздушная тревога, в городе прогремели взрывы. Утром глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак сообщил, что после ночных взрывов в части города пропало электричество, у некоторых абонентов также нет воды и тепла.