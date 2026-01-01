В РФ в 2025 году ущерб от экономических преступлений установил максимум за последние годы

Он составил более 316 млрд рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ущерб от преступлений экономической направленности в РФ за 11 месяцев прошлого года составил более 316 млрд рублей, что является максимумом за последние годы. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"По сравнению с январем - ноябрем 2024 года на 1,1% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 101,6 тыс. преступлений данной категории <...>. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 316,1 млрд рублей", - говорится в материалах

Как следует из материалов МВД, за первые 11 месяцев 2024 года выявлено 100,6 тыс. преступлений данной категории, ущерб составил 271,7 млрд рублей, 2023 года -100,4 тыс. преступлений, ущерб - 272,8 млрд рублей. Предыдущий максимум был установлен в 2022 году, тогда было всего выявлено 106,3 тыс. преступлений данной категории, ущерб составил 322,5 млрд рублей.

Экономические преступления - это уголовно наказуемые правонарушения, которые затрагивают имущественные или производственные отношения, а также экономические права отдельно взятого человека, группы лиц или организации.