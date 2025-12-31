ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 60 БПЛА за сутки

В Белгородском округе при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 60 беспилотников и выпустили более семи боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском округе в селе Бессоновка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Также над округом подавлены и сбиты 5 беспилотников", - написали в оперштабе.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили три БПЛА, в результате детонации беспилотника ранен мужчина, он продолжает лечение в городской больнице №2 Белгорода. Валуйский округ атакован с помощью восьми БПЛА, поврежден социальный объект, Вейделевский округ - одного беспилотника самолетного типа, Красногвардейский округ - двух БПЛА, Краснояружский округ - девяти беспилотников, последствий нет. Населенные пункты Волоконовского округа атакованы с помощью двух беспилотников, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения, после оказания помощи он продолжает лечение амбулаторно.

Грайворонский округ ВСУ атаковали с помощью 8 боеприпасов и 11 беспилотников, в результате атаки БПЛА на машину ранены мужчина и женщина, они госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. Также в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при атаке беспилотника в городе Грайвороне 29 декабря, пострадавшему оказана помощь, лечение продолжает амбулаторно. Также повреждены два частных дома и здание предприятия.

Шебекинский округ атакован с помощью 21 БПЛА, при атаке беспилотника на автомобиль погибли два мирных жителя, при ударе БПЛА по другой машине ранен мужчина, он продолжает лечение амбулаторно. "Сегодня утром в поселке Маслова Пристань три мирных жителя получили баротравмы. Лечение продолжают в амбулаторных условиях. В результате прилета боеприпаса один дом частично разрушен, повреждены 27 домов, 3 хозпостройки, 4 автомобиля и линия электропередачи", - добавили в оперштабе.