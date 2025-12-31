В Запорожской области около 20 тыс. абонентов остаются без света

Приостановлена работа части котельных

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Около 20 тыс. абонентов в Запорожской области остаются обесточенными после атаки ВСУ, энергетики продолжают восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, приостановлена работа части котельных, это привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. "Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области. Нахожусь на связи с оперативными службами", - добавил Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области, в результате чего большая часть региона осталась без света.