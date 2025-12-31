В Адыгее из-за снегопада обрушился навес во дворе дома

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 31 декабря. /ТАСС/. Навес обрушился из-за снегопада во дворе частного дома в Майкопе, погиб один человек. В Майкопе и пяти районах Адыгеи введен режим ЧС, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

"Из непростых вопросов - опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия - из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники - обошлось без пострадавших. Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что в Адыгее прошел снегопад, в части населенных пунктов отсутствует электроэнергия, прервана подача тепла в жилье. Объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Также власти призвали жителей и гостей воздержаться от использования личного транспорта.