В Мордовии завели дело после гибели двоих детей и женщины на пожаре

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели на пожаре женщины и двух ее малолетних детей в городе Ковылкино, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Республике Мордовия.

"Следователем Ковылкинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия по факту гибели трех человек во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказано в сообщении.

По данным следователей, сгорел жилой дом на улице Курчатова в городе Ковылкино. После локализации пожара сотрудники регионального МЧС обнаружили тела 31-летней женщины и двоих ее детей 2024 и 2025 годов рождения. Еще один ребенок - 11-летняя девочка - смог самостоятельно выбраться из горящего дома.

"Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России выехали на место происшествия в целях его осмотра и изъятия предметов и объектов, имеющих доказательственное значение. Для установления точной причины смерти погибших и причины возгорания будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления по республике", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы республики Артема Здунова, пожар произошел в доме многодетной семьи в городе Ковылкино утром 31 декабря. В результате погибли мать и двое малышей. Власти намерены оказать всю необходимую помощь семье.