В Харькове мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

Инцидент произошел при проверке документов у 42-летнего водителя автомобиля

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Житель Украины открыл стрельбу по сотрудникам военкомата в Харькове, сообщает полиция региона на своем сайте.

"В Немышлянском районе города Харькова во время проверки документов 42-летний водитель автомобиля произвел выстрел в сторону сотрудника военкомата, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет, пуля зацепила форму военного. Для поимки стрелявшего был введен план "Перехват", нападавшего удалось задержать только через несколько часов. Ведется расследование инцидента, подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.