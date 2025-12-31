В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА на автомобиль

Мужчина получил обширные раны предплечья, кисти, а также множественные осколочные ранения и ожог головы

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником атаковали машину в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В районе хутора Красиво Борисовского округа в результате удара дрона по машине мужчина получил обширные раны предплечья, кисти, а также множественные осколочные ранения и ожог головы", - написали там.

Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, ему оказали первую помощь. Для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.

Отмечается, что в результате атки БПЛА автомобиль сгорел.