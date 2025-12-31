В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Работали системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона.

Позднее Гусев сообщил об отмене ракетной опасности.

"Отбой ракетной опасности в регионе! Непосредственная угроза удара БПЛА в Бутурлиновском и Россошанском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона", - написал он.

