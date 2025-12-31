ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Липецкой области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщали в МЧС России по региону
12:50
обновлено 13:43

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности был введен в Липецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону.

"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила об отмене ракетной опасности. 

"Отбой "Ракетная опасность" для Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация об отмене опасности.  

