В Липецкой области объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
12:50
обновлено 13:43
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности был введен в Липецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону.
"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.
Позднее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила об отмене ракетной опасности.
"Отбой "Ракетная опасность" для Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация об отмене опасности.