В Липецкой области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщали в МЧС России по региону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности был введен в Липецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону.

"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила об отмене ракетной опасности.

"Отбой "Ракетная опасность" для Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация об отмене опасности.