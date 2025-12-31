В Воронежской области объявили режим опасности БПЛА

Жителей региона призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона.

Ранее на территории региона объявили ракетную опасность.