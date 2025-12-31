В Липецке и шести районах Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА

Был объявлен красный уровень угрозы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории Липецка и шести районов Липецкой области. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МО, Хлевенского МО, Усманского МО, Добровского МО", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили об отмене угрозы.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МО, Хлевенского МО, Усманского МО, Добровского МО. Сохраняется "желтый уровень - воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (18:23 мск) - добавлена информация об отмене угрозы.