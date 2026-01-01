В Тульской области за пять часов уничтожили 23 украинских БПЛА

Поврежден частный дом

ТУЛА, 1 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата над Тульской областью в период с 23:00 до 04:00, при этом был поврежден частный дом.

Об этом сообщил на своем канале в Max губернатор Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили еще 23 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор.