В Курской области при атаке ВСУ повреждены пять домовладений

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 1 января. /ТАСС/. Пять домовладений повреждены в хуторе Фонов Рыльского района Курской области в результате атаки ВСУ. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

"Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать. Под вражеский удар попал хутор Фонов Рыльского района. В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет. "Жильцы домов ночь переждали у родных", - написал Хинштейн.

Он добавил, что власти помогут с восстановлением поврежденного жилья, никто не останется без внимания. "Комиссия зафиксирует все повреждения, а бригады в самое ближайшее время приступят к восстановительным работам. Подлые удары в ночь, когда люди встречали праздник вместе с родными и близкими. Этому нет и не может быть никаких оправданий", - написал Хинштейн.