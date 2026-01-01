В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве двух человек

По версии следствия, мужчина в ходе конфликта убил знакомую, а позже ее сына

КЕМЕРОВО, 1 января. /ТАСС/. Житель города Белова Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 31 декабря 2025 года 52-летний мужчина поругался с 75-летней знакомой. После этого он нанес ей множественные удары ножом в шею и живот, из-за чего женщина умерла на месте. Затем подозреваемый дождался 37-летнего сына погибшей и в ходе конфликта нанес мужчине несколько ударов ножом в область грудной клетки. Потерпевший выбежал из квартиры на улицу, где его догнал подозреваемый и нанес еще несколько ударов ножом, после чего скрылся.

"В ходе совместной работы сотрудников СК и МВД России местонахождение подозреваемого установлено. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), в рамках расследования которого осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Их результаты установят точную причину смерти потерпевших и психическое состояние подозреваемого в момент преступления.