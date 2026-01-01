На Кубани падение обломков БПЛА вызвало возгорание на НПЗ

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, что вызвало возгорание. Пожар потушен, сообщили в оперштабе Кубани.

"Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в ночь с 31 декабря на 1 января. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 25 кв. метров. К утру пожар ликвидировали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.